Победитель регулярного чемпионата НХЛ вылетает из плей-офф пятый раз подряд

Победитель регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2017/2018 "Нэшвилл" вылетел из плей-офф, уступив "Виннипегу" в седьмом матче (1:5, счет в серии 3-4). Таким образом, "Предаторз" продлили серию, при которой чемпион регулярки не может выиграть Кубок Стэнли.
За четыре предыдущих сезона победители регулярного чемпионата трижды выбывали на стадии полуфинальных серий ("Бостон" в 2015-м, "Вашингтон" в 2016-м и 2017-м) и один раз в финале конференции ("Рейнджерс" в 2015-м).
Последний раз выиграть и регулярку, и Кубок Стэнли удавалось "Чикаго" в 2013 году.
- Чикаго Блэкхокс
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Виннипег Джетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Нэшвилл Предаторз
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Да президентский трофей всегда был чёрной меткой - по крайней мере с 00-х. Чикаго чуть ли не единственные, кто смогли
11:59