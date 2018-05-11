Победитель регулярного чемпионата НХЛ вылетает из плей-офф пятый раз подряд

Победитель регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2017/2018 "Нэшвилл" вылетел из плей-офф, уступив "Виннипегу" в седьмом матче (1:5, счет в серии 3-4). Таким образом, "Предаторз" продлили серию, при которой чемпион регулярки не может выиграть Кубок Стэнли.

За четыре предыдущих сезона победители регулярного чемпионата трижды выбывали на стадии полуфинальных серий ("Бостон" в 2015-м, "Вашингтон" в 2016-м и 2017-м) и один раз в финале конференции ("Рейнджерс" в 2015-м).

Последний раз выиграть и регулярку, и Кубок Стэнли удавалось "Чикаго" в 2013 году.