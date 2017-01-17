"Питтсбург" последний раз забивал шесть шайб в одном периоде более 20 лет назад

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" забросил шесть шайб во втором периоде. Последний раз команде удавалось забить столько голов в одном периоде 24 марта 1996 года в игре с "Рейнджерс".

Три из этих шести шайб забросил россиянин Евгений Малкин, сделав свой 11-й хет-трик в карьере. Напомним, что встреча развивается следующим образом: на три шайбы "Вашингтона" "Пингвинз" ответили пятью шайбами. "Столичным" затем удалось сравнять счет, но Малкин снова вывел свою команду вперед, сделав счет 6:5. Командам остается провести третий период.