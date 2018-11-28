"Питтсбург" переиграл "Виннипег", показатель полезности Малкина составил "-3"

"Питтсбург" на выезде выиграл у "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" одержал вторую победу кряду.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин очков не набрал. Показатель полезности россиянина составил "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" (Виннипег) - "Питтсбург" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Танев - 4 (мен., Чиаро, Лаури), 7:01 - 1:0. Кросби - 10 (Симон, Гюнтцель), 18:13 - 1:1. Шайфли - 12 (Уилер, Элерс), 20:39 - 2:1. Шихан - 2 (Грант, Олексяк), 24:40 - 2:2. Шайфли - 13 (Уилер, Элерс), 36:00 - 3:2. Грант - 1 (Уилсон, Мяяття), 45:08 - 3:3. Астон-Ризе - 2 (Кессел, Летанг), 54:48 - 3:4.

Вратари: Хеллебайк (57:52) - Десмит.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (10+9+8) - 30 (14+11+5).

Наши: - - Малкин (17.58/2/-3).

28 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.