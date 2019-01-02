Нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон признан лучшим новичком декабря в НХЛ, информирует официальный Твиттер лиги. 20-летний швед в прошедшем месяце провел 14 матчей, в который забросил 6 шайб и отметился 11 результативными передачами.
Congratulations to your @UpperDeckSports Rookie of the Month, @_EPettersson (6-11—17 in 14 GP)! 👏🏼 pic.twitter.com/7P5PVLKaE4– NHL (@NHL) 2 января 2019 г.
В текущем сезоне Петтерсон провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 39 (19+20) очков.
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