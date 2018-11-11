Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов

"Бостон" обыграл "Торонто" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей 4 (3+1) очка набрал нападающий Давид Пастрняк.

22-летний чешский хоккеист забросил уже 15 шайб в 16 встречах этого сезона и единолично возглавил гонку снайперов.

Пастрняк оторвался от целой группый игроков с 12 голами – Александр Овечкин ("Вашингтон"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Тимо Майер ("Сан-Хосе") и Джефф Скиннер ("Баффало").