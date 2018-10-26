Панарин стал третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила имена трех лучших игроков по итогам игрового дня.

Третьей звездой признан форвард "Коламбуса" Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с "Сент-Луисом" (7:4).

Второй звездой стал форвард "Далласа" Джейсон Дикинсон, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с "Анахаймом" (5:2).

Первой звездой дня назван вратарь "Бостона" Ярослав Галак, отыгравший на ноль в поединке с "Филадельфией" (3:0), отразив 26 бросков по воротам.