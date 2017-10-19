Овечкин выломал дверь. Видео

Игроки "Вашингтона" сходили на экскурсию в академию Федерального бюро расследования (ФБР) США, информирует пресс-служба клуба. Там они попробовали себя в разных упражнениях, с помощью которых готовят будущих агентов.
Шведы Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем взяли урок рукопашного боя, а россиянин Александр Овечкин попробовал выломать дверь с помощью специального тарана. После четырех ударов дверь открылась.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS– Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.
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