Овечкин не попал в число звезд дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня. В тройку не вошел форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, сделавший дубль и названный первой звездой матча с "Монреалем" (5:4 ОТ).

Первой звездой дня назван Патрик Лайне из "Виннипега", сделавший хет-трик в игре с "Ванкувером" (6:3).

Вторая звезда дня - форвард "Калгари" Мэттью Ткачак, на счету которого 4 (2+2) очка в матче с "Вегасом" (7:2).

Третья звезда дня - вратарь "Лос-Анджелеса" Келвин Петерсен, отразивший все 29 бросков во встрече с "Сент-Луисом" (2:0).