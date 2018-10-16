Остон Мэттьюс: "Я просто получаю удовольствие"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, сделавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" (4:1), отметил, что просто получает удовольствие от игры.

21-летний американец набрал два или более очков в каждом из семи матчей с начала сезона. Всего на его счету стало 16 (10+6) очков, он возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки.

– Не знаю, как это объяснить, я просто играю в хоккей, получаю удовольствие и стараюсь реализовывать свои моменты, – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ. – Мне везет, что шайбы залетают в ворота. Думаю, что у нас получилось хорошее звено, и мы становимся лучше. Главное, что команда побеждает. Мы просто хотим, чтобы это продолжалось.