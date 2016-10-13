Никита Зайцев: "Мэттьюс доказал свое мастерство в матче с "Оттавой"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев подчеркнул, что ему сложно передать ощущения от первого матча регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (4:5). По его словам, нападающий Остон Мэттьюс, забросивший в этой встрече четыре шайбы, доказал, что является игроком высокого уровня.

- Вы смотрите игру по телевизору, и мне очень трудно передать ощущения от того, что происходит на самом деле. Но я скажу, что тут все по-другому, - сказал Зайцев в интервью "СЭ". - Не сказал бы, что у меня не получился первый период. Я со стартового вбрасывания чувствовал себя уверенно. Не шел в атаку? Так и моментов не было.

Плохо, что проиграли, конечно, тем более имели преимущество, перебросали соперника. Но тут никто не будет переживать долго по поводу неудачи. Впереди 81 матч. Про Мэттьюса, наверное, излишне что-то говорить. Он доказал, каким мастером является. (Алексей ШЕВЧЕНКО)