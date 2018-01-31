Никита Кучеров: "Того, что происходит сейчас, Наместников заслуживал давно"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ поделился своим мнением в отношении партнера по звену и соотечественника Владислава Наместникова.

- С Наместниковым мы не только партнеры по звену, но и близкие друзья. Вчера ужинали у нас дома, - отметил Кучеров. - Он отличный парень и игрок. Для меня неудивительно, что он проводит такой сезон, так как это умный, хороший, быстрый хоккеист. По моему мнению, он должен был уже давно раскрыться, если бы с самого начала играл в первых двух звеньях. Такие игроки не должны проводить столько времени в четвертом звене по десять минут.

В этом году все говорят: ой, какой Влад хороший! Так он мог стать таким раньше, если бы его использовали по-другому. Если поставить, например, Патрика Кейна в четвертое звено, много ли он забьет? Доверь Владу место в первой тройке раньше - он, уверен, оправдал бы это доверие.

Того, что происходит сейчас, Наместников заслуживал давно. Он молодец - прошел через все трудности, старался, стоял на своем. Повезло, что у него батя - тренер. Отличный тренер, отличный папа. Говорит ему: работай, улучшай свою игру, не расстраивайся - и все придет. Плюс собственный характер Влада. Из-за всего этого он так сейчас и играет, а мне с ним в звене очень удобно.

То, что якобы перед сезоном мы втроем с ним и Стэмкосом ходили к Куперу и просили поставить нас вместе, - неправда. Никто ни к кому не ходил. Там, мне кажется, все сразу было понятно - что, если нас поставят, то должно получиться. Еще с прошлого сезона, когда мы играли в одном звене до травмы Стэммера. И в принципе - получилось! До тех пор, пока нас не разбили, и после этого весь месяц скомканным получился.

О нашей тройке все говорят как об одной из лучших в НХЛ. Да, в какой-то момент, на протяжении двух-трех матчей, у нас не шло. Со всеми иногда такое случается. Вы же видите: стоило нас вновь объединить, и в третьем периоде матча с "Филадельфией" два гола забили. Впрочем, в любом случае - как тренер скажет, так и будем делать.