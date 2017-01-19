"Никаких солнечных очков для Овечкина" - НХЛ отменит конкурс буллитов на Матче звезд-2017

Руководство НХЛ приняло решение не проводить конкурс исполнения буллитов во время Матча звезд-2017. Впервые испытание было включено в расписание звездного уик-энда в 2008 году. Трижды победителем конкурса становился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

– Лига избавится от конкурса буллитов во время звездного уик-энда, – приводит Sportsnet слова обозревателя Ника Кипреоса. – Никаких солнечных очков для Александра Овечкина, плаща супермена для Патрика Кейна и маленькой клюшки для Кори Пери. По всему этому будут скучать дети младше девяти лет.