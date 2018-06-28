НХЛ: Сколько шайб забросит Ковальчук?

НХЛ в своем официальном Инстаграме поинтересовалась у подписчиков, каким в плане результативности будет первый после возвращения сезон у Ильи Ковальчука. Напомним, что 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом".

Лига предложила четыре варианта – больше 10, больше 20, больше 30 и больше 40.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2012 год. За это время он дважды забрасывал больше 50 шайб и три раза – больше сорока. Всего в лиге на его счету 816 игр и 816 (417+399) очков.​