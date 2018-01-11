НХЛ объявила составы на Матч звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальной странице в Твиттере объявила составы на Матч звезд. В число участников вошли три россиянина: Никита Кучеров, Андрей Василевский (Оба - "Тампа-Бэй") и Александр Овечкин ("Вашингтон"). Матч звезд состоится в Тампе 29 января.