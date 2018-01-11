00:40 | Хоккей — НХЛ

НХЛ объявила составы на Матч звезд

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальной странице в Твиттере объявила составы на Матч звезд. В число участников вошли три россиянина: Никита Кучеров, Андрей Василевский (Оба - "Тампа-Бэй") и Александр Овечкин ("Вашингтон"). Матч звезд состоится в Тампе 29 января.  

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Марио66

Это шоу для челяди, ребзя. Кто популярен в их среде, тот и едет. Мордатый каким бы ни был крутым хокком, но тип он своенравный и не особо общительный. А для шоу нужны несколько иные таланты - цирковые. Типа - нигры на льду или бедняка Ови.

04:58

maxcds

Кросби? не ну он неплохой игрок, но делать ему здесь нечего)) хотя пусть канадская молодежь берет пример его игры в этом сезоне))) с Кробзи на площадке Пицбурк в минусе - все что нужно знать) вот так и составляются всякие топ-100 и даются незаслуженные конн смайты

04:56

MAPKJIAP

Упёртый русский, Айкел из Баффало, там нет никого лучше, а игрок оттуда должен быть. Прайс из Монреаля, там - то же самое. Флери из Вегаса, это ныне - святое, потом у него хорошая статистика и он играл хорошо. Макди - лучший в Эдмонтоне. А вот без Кросби вполне могли обойтись, Кисель в этом сезоне явно лучше, а Женя - не хуже. Но блатаря везде тащат...03:10__________________ Ну я не наших не пиарил, так то в плове у Эдмонтона лучший был Драйзантл болелы наверное уже забыли, Кисель лучше, но Кросби с Овечкиным неприкасаемые... Овечкин потому что вечный оппонент Кросби, который постоянно побеждает первого (как в голливуде добро побеждает зло, а пипл местный хавает)... Еще хочу сказать, что Стамескина статистика раздута некто Кучеровым, хотя Стамеска тоже неплох, но таких неплохих пол НХЛ, лучше бы Трочека взяли или Юбердо...

03:45

Упёртый русский

MAPKJIAP Нет Тарасенко, Бобровского и Малкина, зато есть непонятный Прайс, Айкел (за фамилию наверное), Флери (который провел всего 12 игр), фуфлышка Макди, Кросби с огромным минусом спавший пол чемпа.... Еще кто то говорит что в нхл у всех права равны, да что там говорить европейцы не могли голосовать даже...__________________________ Айкел из Баффало, там нет никого лучше, а игрок оттуда должен быть. Прайс из Монреаля, там - то же самое. Флери из Вегаса, это ныне - святое, потом у него хорошая статистика и он играл хорошо. Макди - лучший в Эдмонтоне. А вот без Кросби вполне могли обойтись, Кисель в этом сезоне явно лучше, а Женя - не хуже. Но блатаря везде тащат...

03:10

Упёртый русский

Сильнейшими выглядят два океана, так то, боевые и равные Метро и Централ наверняка будут аутсайдерами.

03:03

MAPKJIAP

Нет Тарасенко, Бобровского и Малкина, зато есть непонятный Прайс, Айкел (за фамилию наверное), Флери (который провел всего 12 игр), фуфлышка Макди, Кросби с огромным минусом спавший пол чемпа.... Еще кто то говорит что в нхл у всех права равны, да что там говорить европейцы не могли голосовать даже...

03:02

Упёртый русский

Опять прокатили Киселя, у которого на 5 очков больше, чем у Кросбая при том же числе матчей, и Женю, у которого лучше средняя лучше из-за меньшего количества матчей. Но Кросби - неприкасаемый. Что делает в составе Летанг - вообще непонятно. Ханифин (видимо, лучший в Каролине), Джонс и Лундквист (вместо Боба) - выбор вообще экзотический. Просились Макдона, Боб и тот же Теравайнен. Или уж Ахо. У Шенна и Тараса очков поровну, у Володи голов поболе, но здесь 50 на 50 - и выбрали своего.

02:59

andrei604

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

02:42

gibson

У Метрополитена и Пасифика явные проблемы со звездами-то:-)

02:12