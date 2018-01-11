НХЛ объявила составы на Матч звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальной странице в Твиттере объявила составы на Матч звезд. В число участников вошли три россиянина: Никита Кучеров, Андрей Василевский (Оба - "Тампа-Бэй") и Александр Овечкин ("Вашингтон"). Матч звезд состоится в Тампе 29 января.
Your Atlantic Division All-Stars for the 2018 @Honda #NHLAllStar game! pic.twitter.com/wiMxfv6XrK– NHL (@NHL) 10 января 2018 г.
Here's who will be repping the Metropolitan Division at the 2018 @Honda #NHLAllStar Game! pic.twitter.com/56XX1NSsYc– NHL (@NHL) 10 января 2018 г.
Top talent from the Central Division has been locked in for the 2018 @Honda #NHLAllStar Game! pic.twitter.com/etKSFmMnlA– NHL (@NHL) 10 января 2018 г.
Here are the Pacific Division players who are set to put on a show at the 2018 @Honda #NHLAllStar game! pic.twitter.com/JEaAauzZCv– NHL (@NHL) 10 января 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
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Марио66
Это шоу для челяди, ребзя. Кто популярен в их среде, тот и едет. Мордатый каким бы ни был крутым хокком, но тип он своенравный и не особо общительный. А для шоу нужны несколько иные таланты - цирковые. Типа - нигры на льду или бедняка Ови.
04:58
maxcds
Кросби? не ну он неплохой игрок, но делать ему здесь нечего)) хотя пусть канадская молодежь берет пример его игры в этом сезоне))) с Кробзи на площадке Пицбурк в минусе - все что нужно знать) вот так и составляются всякие топ-100 и даются незаслуженные конн смайты
04:56
MAPKJIAP
Упёртый русский, Айкел из Баффало, там нет никого лучше, а игрок оттуда должен быть. Прайс из Монреаля, там - то же самое. Флери из Вегаса, это ныне - святое, потом у него хорошая статистика и он играл хорошо. Макди - лучший в Эдмонтоне. А вот без Кросби вполне могли обойтись, Кисель в этом сезоне явно лучше, а Женя - не хуже. Но блатаря везде тащат...03:10__________________ Ну я не наших не пиарил, так то в плове у Эдмонтона лучший был Драйзантл болелы наверное уже забыли, Кисель лучше, но Кросби с Овечкиным неприкасаемые... Овечкин потому что вечный оппонент Кросби, который постоянно побеждает первого (как в голливуде добро побеждает зло, а пипл местный хавает)... Еще хочу сказать, что Стамескина статистика раздута некто Кучеровым, хотя Стамеска тоже неплох, но таких неплохих пол НХЛ, лучше бы Трочека взяли или Юбердо...
03:45
Упёртый русский
MAPKJIAP Нет Тарасенко, Бобровского и Малкина, зато есть непонятный Прайс, Айкел (за фамилию наверное), Флери (который провел всего 12 игр), фуфлышка Макди, Кросби с огромным минусом спавший пол чемпа.... Еще кто то говорит что в нхл у всех права равны, да что там говорить европейцы не могли голосовать даже...__________________________ Айкел из Баффало, там нет никого лучше, а игрок оттуда должен быть. Прайс из Монреаля, там - то же самое. Флери из Вегаса, это ныне - святое, потом у него хорошая статистика и он играл хорошо. Макди - лучший в Эдмонтоне. А вот без Кросби вполне могли обойтись, Кисель в этом сезоне явно лучше, а Женя - не хуже. Но блатаря везде тащат...
03:10
Упёртый русский
Сильнейшими выглядят два океана, так то, боевые и равные Метро и Централ наверняка будут аутсайдерами.
03:03
MAPKJIAP
Нет Тарасенко, Бобровского и Малкина, зато есть непонятный Прайс, Айкел (за фамилию наверное), Флери (который провел всего 12 игр), фуфлышка Макди, Кросби с огромным минусом спавший пол чемпа.... Еще кто то говорит что в нхл у всех права равны, да что там говорить европейцы не могли голосовать даже...
03:02
Упёртый русский
Опять прокатили Киселя, у которого на 5 очков больше, чем у Кросбая при том же числе матчей, и Женю, у которого лучше средняя лучше из-за меньшего количества матчей. Но Кросби - неприкасаемый. Что делает в составе Летанг - вообще непонятно. Ханифин (видимо, лучший в Каролине), Джонс и Лундквист (вместо Боба) - выбор вообще экзотический. Просились Макдона, Боб и тот же Теравайнен. Или уж Ахо. У Шенна и Тараса очков поровну, у Володи голов поболе, но здесь 50 на 50 - и выбрали своего.
02:59
andrei604
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
02:42
gibson
У Метрополитена и Пасифика явные проблемы со звездами-то:-)
02:12