НХЛ изучает возможность проведения матчей Кубка мира в Европе

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира в Европе, сообщил вице-комиссар лиги Билл Дэйли.

- Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы согласны с тем, что турнир не должен проходить в одном месте, - приводит слова Дэйли The Fourth Period. - В наших планах проведение матчей в разных городах. Возможно, несколько игр состоятся в Европе.

Сборные Европы и молодых звезд Северной Америки? Думаю, это была одноразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, состоящие из хоккеистов одной страны. Новое коллективное соглашение? Обе стороны согласны с тем, что если мы хотим провести Кубок мира в сентябре 2020 года, решение должно быть принято к январю.

Напомним, в 2016 году Кубок мира проходил в Торонто. Турнир выиграла сборная Канады, в финале победившая команду Европы.

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