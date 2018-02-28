09:15 | Хоккей — НХЛ

Мюррей получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок

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Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщает официальный Твиттер клуба. Повреждение хоккеист получил на тренировке после того, как шайба попала ему в шлем.

Из фарм-клуба был вызван 22-летний Тристан Джерри, который уже провел в этом сезоне 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 11 побед при проценте отраженных бросков 91,6.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Werewolf

Easycure Он нужен только в ПО и то не с первого раунда). А по стате и Джерри и ДеСмит лучше в этом сезоне.______ДеСмит сегодня пропустил первый совсем необязательный, да и при третьем как-то странно глушил ближнюю штангу. Там дырень оставалась. При этом были моменты, когда вытаскивал команду. Но вот получается нестабильность.

17:21

Easycure

Он нужен только в ПО и то не с первого раунда). А по стате и Джерри и ДеСмит лучше в этом сезоне.

11:32

ростовский свин

там еще вроде бержерон сломался...

11:31

Антон Шипулин гений биатлона

Отличные новости!

10:46

maxcds

У Коламбуса Андерсон сломался, здесь вратарь.. и все как назло когда выменять ничего уже нельзя

10:44

Werewolf

Весёлый© Всё. Никакого три-пита, трипла, три-ин-э-роу и т.д.______Мышонок потащит ))) Мюррей тоже с малолетства был брошен в рубку )))

10:27

Весёлый©

Всё. Никакого три-пита, трипла, три-ин-э-роу и т.д.

10:11

Werewolf

Зашибись ) Очень вовремя.

09:21

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