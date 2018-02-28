Мюррей получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщает официальный Твиттер клуба. Повреждение хоккеист получил на тренировке после того, как шайба попала ему в шлем.
Из фарм-клуба был вызван 22-летний Тристан Джерри, который уже провел в этом сезоне 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 11 побед при проценте отраженных бросков 91,6.
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Werewolf
Easycure Он нужен только в ПО и то не с первого раунда). А по стате и Джерри и ДеСмит лучше в этом сезоне.______ДеСмит сегодня пропустил первый совсем необязательный, да и при третьем как-то странно глушил ближнюю штангу. Там дырень оставалась. При этом были моменты, когда вытаскивал команду. Но вот получается нестабильность.
17:21
Easycure
Он нужен только в ПО и то не с первого раунда). А по стате и Джерри и ДеСмит лучше в этом сезоне.
11:32
ростовский свин
там еще вроде бержерон сломался...
11:31
Антон Шипулин гений биатлона
Отличные новости!
10:46
maxcds
У Коламбуса Андерсон сломался, здесь вратарь.. и все как назло когда выменять ничего уже нельзя
10:44
Werewolf
Весёлый© Всё. Никакого три-пита, трипла, три-ин-э-роу и т.д.______Мышонок потащит ))) Мюррей тоже с малолетства был брошен в рубку )))
10:27
Весёлый©
Всё. Никакого три-пита, трипла, три-ин-э-роу и т.д.
10:11
Werewolf
Зашибись ) Очень вовремя.
09:21