Мюррей получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщает официальный Твиттер клуба. Повреждение хоккеист получил на тренировке после того, как шайба попала ему в шлем.

Из фарм-клуба был вызван 22-летний Тристан Джерри, который уже провел в этом сезоне 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 11 побед при проценте отраженных бросков 91,6.