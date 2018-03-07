"Миннесота" победила "Каролину", Стаал сделал дубль

"Миннесота" обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. Дубль в этой встрече сделал нападающий Эрик Стаал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Каролина" - 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Голы: Стаал - 35 (бол., Сутер, Зукер), 4:35 - 1:0. Нидеррайтер - 16 (Сперджен, Койву), 20:23 - 2:0. Паризе - 6 (бол., Койву, Сперджен), 22:23 - 3:0. Винник - 6 (Бродин, Дамба), 23:36 - 4:0. Стаал - 36 (Сутер, Гранлунд), 23:51 - 5:0. Ди Джузеппе - 2 (ван Римсдайк, Скиннер), 49:23 - 5:1. Каллен - 9 (Койл), 54:46 - 6:1. Райан - 13 (бол., Раск, Хэнифин), 58:19 - 6:2.

Вратари: Дубник - Уорд (Дарлинг, 23:36, 57:24 - 57:34).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 31 (9+15+7) - 31 (11+9+11).

7 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.