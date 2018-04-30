Майк Салливан: "Питтсбург" вежливо не согласен с решением НХЛ"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что судьи должны были засчитать шайбу Патрика Хернквиста в третем периоде матча с "Вашингтоном" (1:4, 1-1). Арбитры отменили гол "Пингвинз" из-за того, что на видеоповторах точно не смогли зафиксировать взятие ворот.

- Думаю, это был стопроцентный гол. Мы это видели так, - приводит Pens Inside Scoop слова Салливана. - Поэтому мы вежливо не согалсны с решением лиги.

Засудили ли "Питтсбург"? Три ключевых решения арбитров в матче с "Вашингтоном"