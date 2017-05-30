Майк Салливан: "Питтсбург" не показал свою лучшую игру"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Нэшвиллом" (5:3) в первом матче финала плей-офф НХЛ остался недоволен игрой команды. "Пингвинз" во второй двадцатиминутке установили рекорд Кубка Стэнли, не нанеся ни одного удара по воротам.

– Мы показали не самую лучшую игру, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Когда играешь против такой команды, как "Нэшвилл", которая имеет сбалансированную атаку, нужно давать отпор. Во втором периоде мы это сделать не смогли. Не лучшая игра для нашей команды.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет на площадке "Питтсбурга" 1 июня.