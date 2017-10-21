Майк Салливан: "Мне нравится, как игроки "Питтсбурга" действуют в большинстве"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан похвалил своих подопечных за игру в большинстве. В матче регулярного чемпионата против "Флориды" (4:3). "Пингвинз" забросил в большинстве три шайбы, причем одна из них на счету Евгения Малкина, а еще одну Сидни Кросби провел с передачи российского форварда.

- Наша игра в большинстве может быть очень опасной, - цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. - У нас достаточно хороших игроков. Мне нравится, как они работают. Они делают множество мелких моментов, которые, возможно, не отображаются в статистике, но это помогает игре в большинстве быть эффективной.