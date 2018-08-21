Малкин рассказал о хоккейном будущем сына

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал о том, планирует ли отдать своего сына Никиту в хоккей. Напомним, что хоккеист сегодня посетил Парк Легенд, где встретился с воспитанниками хоккейных школ московского региона.

– Вашему сыну два года. Планируете стать для него первым тренером?

– Попробую поставить его на коньки, но торопиться не буду. Через пару лет постараюсь начать этот процесс. Любой хоккеист хочет, чтобы его сын ходил на игры и тренировки, вместе ездить на каток. Думаю, он сам захочет. (Евгений БЕЛОУСОВ)