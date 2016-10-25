Макс Пачоретти: "У Радулова хорошая энергетика"

Капитан "Монреаля" Макс Пачоретти после матча с "Филадельфией" (3:1) отметил, что нападающий команды Александр Радулов заряжает партнеров по команде своей энергетикой. В сегодняшнем поединке россиянин забил один гол и сделал две результативные передачи.

- Он страстный игрок, который любит создавать, - приводит пресс-служба НХЛ слова Пачоретти. - Я даже могу сказать, что Радулов становится счастливым, когда создает игру. Это очень хорошая энергетика. Он играл сегодня отлично, Радулов очень силен на шайбе. Он получал сегодня небольшие перерывы. Но он это заслужил, потому что в последних двух матчах очень много работал.