Лундквист восстановился после травмы колена

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист восстановился от травмы колена, которую получил на чемпионате мира-2017 в составе сборной Швеции. Отметим, что повреждение 35-летний хоккеист получил в полуфинале турнира, но принял участие в финале против Канады.

– Я уже провел несколько занятий на льду, хорошо себя чувствую, – цитирует сайт НХЛ Лундквиста. – Впереди много работы, но сейчас все похоже на обычную подготовку к сезону. Сразу после чемпионата мира я вернулся в Нью-Йорк, где мы с врачами составили план восстановления. Первые недели я ничего не делал. Приятно, что, несмотря на травму, я смог выиграть золотую медаль.