Кузнецов - вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Рейнджерс" (3:2 ОТ) он отдал результативную передачу Ларсу Эллеру, гол которого на 59-й минуте перевел игру в овертайм. Затем россиянин забросил победную шайбу.

Первой звездой дня стал защитник "Аризоны" Кевин Коннотон. Он оформил дубль в матче с "Вегасом" (3:2).

Тройку лучших замкнул нападающий "Торонто" Митч Марнер, набравший 2 (1+1) очка во встрече с "Флоридой"​ (4:3).