Кори Кроуфорд: "Чикаго" может играть лучше"

Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд выразил уверенность в том, что команда показала хорошую игру в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (0:1).

При этом голкипер подчеркнул, что "Блэкхокс" может действовать лучше. В этой встрече 32-летний канадец отразил 19 из 20 бросков соперника.

- Нам надо прибавлять с каждым матчем в этой серии, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кроуфорда. - Мы хорошо играли, но мы можем лучше.