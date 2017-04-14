Кори Кроуфорд: "Чикаго" может играть лучше"

Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд выразил уверенность в том, что команда показала хорошую игру в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (0:1).
При этом голкипер подчеркнул, что "Блэкхокс" может действовать лучше. В этой встрече 32-летний канадец отразил 19 из 20 бросков соперника.
- Нам надо прибавлять с каждым матчем в этой серии, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кроуфорда. - Мы хорошо играли, но мы можем лучше.
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https://www.nhl.com/ru/news/predators-shut-out-blackhawks-in-game-1/c-288774182