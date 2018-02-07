"Колорадо" победил "Сан-Хосе", Якупов отметился передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" победил "Сан-Хосе" – 3:1. Три шайбы были забиты во втором периоде, а четвертая – на последней минуте в пустые ворота. В одном из голов поучаствовал Наиль Якупов, ассистировавший Тайсону Жосте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Бурк - 3 (Комфер, Жост), 22:31 - 1:0. Жост - 4 (ЯКУПОВ, Жирар), 24:45 - 2:0. Уорд - 5 (Власик, Гудроу), 33:29 - 2:1. Комфер - 11 (п.в., Немет), 59:56 - 3:1.

Вратари: Бернье - Джонс (58:28 - 59:56).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 20 (3+7+10) - 39 (14+12+13).

Наши: Задоров (21:00/7/0), Якупов (12:24/0/+1).

7 февраля. Денвер. Pepsi Center.