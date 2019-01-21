Кейн лидирует в рейтинге по количеству набранных очков в НХЛ в январе, Кучеров – шестой

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (8:5) набрал 5 (2+3) очков. Форвард вышел на первое место лиги по количеству очков, набранных в январе - 20.

На втором месте - нападающий "Калгари" Джонни Годро (18 очков), на третьем - защитник "Флэймз" Марка Джиордано (15).



Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал в январе 13 очков и делит шестое место с еще несколькими хоккеистами. Отметим, что россиянин по-прежнему возглавляет общий рейтинг бомбардиров.

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