Каше в серии буллитов принес "Анахайму" победу над "Каролиной"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" в серии буллитов обыграл "Каролину" - 6:5. Решающую шайбу в этой встрече забросил нападающий "Дакс" Ондржей Каше. Таким образом "утки" прервали двухматчевую серию без побед.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Каролина" - 6:5 Б (1:1, 1:2, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кольяно - 7 (Сильверберг, Кеслер), 16:57 - 1:0. Терявяйнен - 6 (бол., Славин, Фольк), 19:22 - 1:1. Макклемент - 1 (Скиннер, Райан), 28:45 - 1:2. Ахо - 4 (Стемпняк, Уорд), 30:10 - 1:3. Ноесен - 1 (Каше, Крамаросса), 33:52 - 2:3. Песке - 1 (Нестрашил), 44:46 - 2:4. Кеслер - 12 (Кольяно, Сильверберг), 48:21 - 3:4. Терявяйнен - 7 (Ахо, Стемпняк), 49:21 - 3:5. Ритчи - 6 (Фаулер, Перри), 56:01 - 4:5. Перри - 5, 57:32 - 5:5.

Победный буллит: Каше.

Вратари: Гибсон (59:29 - 59:47) - Уорд.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 38 (13+7+14+4) - 34 (13+7+12+2).

8 декабря. Анахайм. Honda Center.