23:50 9 марта | Хоккей — НХЛ

Капитан "Детройта" Зеттерберг раскритиковал одноклубников


Капитан "Детройта" Хенрик Зеттерберг подверг критике своих одноклубников после поражения от "Вегаса" (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам шведа, молодые игроки "Ред Уингз" слишком много думают об атаке и забывают помогать в обороне. "Детройт" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

– На некоторых игроков возгалают слишком большие надежды, – цитирует Detroit Free Press Зеттерберга. – Если вы хотите стать солидным игроком в НХЛ, если хотите что-то выиграть, вам нужно правильно научиться играть в хоккей. Нужно отрабатывать в защите. У нас есть ребята, которые способны забивать, создавать моменты. Но нельзя лишь атаковать, искать моменты. Нужно все делать правильно, ловить нужный шанс.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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