Капитан БК ЦСКА: "Овечкин станет самым крутым российским спортсменом современности, если выиграет Кубок Стэнли"

Капитан БК ЦСКА Виктор Хряпа ответил на вопрос, станет ли форвард "Вашингтона" Александр Овечкин самым крутым российским спортсменом современности, если выиграет Кубок Стэнли.

- Современности - да, станет. Все мы ему этого желаем, хотя известно, что финальные серии складываются непросто, тем более в контактных видах спорта, - цитирует RT Хряпу.

Третий матч финала Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" пройдет в ночь на 2 июня. На данный момент счет в серии 1-1.