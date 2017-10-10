"Калгари" победил "Анахайм", Смит отразил 43 броска

"Калгари" обыграл "Анахайм" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Шон Монахэн и Микаэль Баклунд.

Голкипер "Флайерз" Майк Смит отразил 43 броска по своим воротам и оформил первый сухой матч в этом сезоне. По итогам встречи он был признан первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Калгари" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Монахэн - 1 (бол., Верстиг, Годро), 36:27 - 0:1. Баклунд - 2 (Фролик, Ткачак), 46:19 - 0:2.

Вратари: Гибсон (56:39) - Смит.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 43 (9+17+17) - 29 (10+10+9).

10 октября. Анахайм. Honda Center.