"Калгари" готов предложить Ягру однолетний контракт

"Калгари" может заключить контракт с нападающим Яромиром Ягром. По информации журналиста Джошуа Маршалла, "Флеймз" готовят однолетнее соглашение в размере 3,7 миллиона долларов.

Подписать контракт с 45-летним игроком клубу посоветовал одни из бывших тренеров Глен Галуцан, который работал с Ягром в сезоне-2012/13 в "Далласе".

Чех является свободным агентом после истечения срока контракта с "Флоридой". Форвард играет в североамериканской лиге с 1990 года. В прошлом сезоне он сыграл в 82 матчах в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 (16+30) баллов.