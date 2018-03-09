15:16 | Хоккей — НХЛ

Иван Проворов: "Филадельфия" играла очень хорошо, но все равно проиграла"


Защитник "Филадельфии" Иван Проворов посетовал на то, что его команда проиграла "Бостону" (2:3), несмотря на хорошую игру. Россиянин установил личный рекорд, нанеся за игру 8 бросков в створ.

- Это очень грустно, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Проворова. - Сегодня мы играли очень хорошо, сражались все 60 минут. И все равно проиграли. Но такие матчи надо поскорее забывать и двигаться дальше.

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https://www.nhl.com/ru/news/nhl-games-roundup-march-8/c-296778008

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