Иван Проворов: "Филадельфия" играла очень хорошо, но все равно проиграла"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов посетовал на то, что его команда проиграла "Бостону" (2:3), несмотря на хорошую игру. Россиянин установил личный рекорд, нанеся за игру 8 бросков в створ.

- Это очень грустно, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Проворова. - Сегодня мы играли очень хорошо, сражались все 60 минут. И все равно проиграли. Но такие матчи надо поскорее забывать и двигаться дальше.