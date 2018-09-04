Илья Ковальчук: "Никогда не было проблем с отношением к русским в НХЛ"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" не согласен с тем, что в НХЛ к российским хоккеистам предвзятое отношение. Ранее такую мысль высказал новичок СКА Наиль Якупов.

– Думаю, это личное отношение, которое складывается за время карьеры в НХЛ. У меня с этим никогда проблем не было, – подчеркнул Ковальчук. – Сейчас Якупов переехал в Петербург. Занял мое место в раздевалке, поэтому на нем большая ответственность. Удачи ему, здоровья. Желаю, чтобы он стал одним из лидеров СКА и привел команду к победе в Кубке Гагарина. Будем за него болеть. СКА всегда фаворит. Санкт-Петербург – это флагман. Со СКА надо брать пример и строить такие же команды в других регионах.