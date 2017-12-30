Хет-трик Гранлунда принес "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом", Емелин набрал 1 очко

"Миннесота" обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Хет-трик в этой встрече сделал форвард "Уайлд" Микаэль Гранлунд. Защитник "Предаторз" Алексей Емелин отыграл 21 минуту 24 секунды и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Гранлунд - 9 (Дамба), 7:34 - 1:0. Суббан - 8 (ЕМЕЛИН), 10:16 - 1:1. Гранлунд - 10 (бол., Сперджен, Сутер), 11:09 - 2:1. Дамба - 7 (Бродин, Каллен), 33:14 - 3:1. Террис - 8 (бол., Суббан, Йоси), 42:52 - 3:2. Гранлунд - 11 (п.в., Стаал, Койву), 59:09 - 4:2.

Вратари: Дубник - Ринне (58:03 - 59:09, 59:16).

Штраф: 11 - 15.

Броски: 38 (18+11+9) - 43 (9+18+16).

Наши: - - Емелин (21:24/0/1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.