Гол Дикинсона принес "Далласу" победу над "Бостоном"

"Даллас" на своем льду обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного гола стал канадский нападающий Джейсон Дикинсон. "Брюинз" проиграл вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Бостон" - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Дикинсон - 4 (Янмарк), 61:34 - 1:0.

Вратари: Бишоп - Раск.

Штраф: 19 - 33.

Броски: 37 (10+8+13+6) - 23 (10+7+6+0).

Наши: Ничушкин (11.50/2/0), Радулов (21.34/2/0) - -.

17 ноября. Даллас. American Airlines Center.