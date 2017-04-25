Генменеджер "Монреаля": "Хотим удержать Радулова"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен подтвердил, что клуб намерен оставить нападающего Александра Радулова в команде. Ранее сам хоккеист заявил, что хочет остаться в "Канадиенс" на следующий сезон. Перед началом нынешнего сезона форвард заключил контракт с канадцами на один год.

– Радулов – тот игрок, которого мы бы хотели удержать, – цитирует Le Journal de Montréal Бержевена. – Нам очень многое нравится в его игре.

В текущем сезоне 30-летний Радулов провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 54 (18+36) очка. В плей-офф он записал на свой счет 7 (2+5) баллов в 6 встречах.

Бес контракта. Почему Радулов снова не хочет в сборную