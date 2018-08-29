Форвард "Вашингтона" Коннолли не пойдет на встречу с Трампом

Нападающий "Вашингтона" Бретт Коннолли заявил, что не планирует участвовать во встрече команд с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме.

- Лично я не планирую идти (на встречу с Трампом - прим. "СЭ"), - цитирует игрока Sportsnet. - Не думаю, что это было был правильно. Я знаю, что еще несколько человек не пойдет. Это не имеет отношения к политике. Это лишь о том, как поступить правильно. Я хотел бы остановиться на этом.

"Вашингтон" в прошедшем сезоне выиграл Кубок Стэнли. 26-летний хоккеист набрал 27 (15+12) очков в 70 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он в 31 матче набрал 9 (6+3) очков.