"Флорида" потерпела шестое поражение подряд, уступив "Ванкуверу"

"Ванкувер" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Нападающий Луи Эрикссон набрал 3 (1+2) очка.
"Пантерз" потерпели шестое поражение подряд в чемпионате. Нападающий команды Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич заработали показатели "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Флорида" - 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
Голы: Эрикссон - 8, 32:32 - 1:0. Ватрано - 13 (Боргстрем, Экблад), 45:29 - 1:1. Хаттон - 5 (Стэчер, Бигл), 47:20 - 2:1. Бозер - 15 (п.в., Эрикссон), 57:43 - 3:1. Бигл - 2 (п.в., Эрикссон, Хорват), 59:22 - 4:1. Гранлунд - 7 (Мотт, Пулио), 59:49 - 5:1.
Вратари: Маркстрем - Луонго (57:33 - 57:43, 57:53 - 59:22).
Штраф: 19 - 19.
Броски: 36 (13+14+9) - 24 (8+7+9).
Наши: Голдобин (8.34/0/-1) - Дадонов (18.54/2/-2), Киселевич (12.33/1/-2).
14 января. Ванкувер. Rogers Arena.