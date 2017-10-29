"Филадельфия" победила "Торонто", Проворов и Зайцев очков не набрали

"Филадельфия" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб потерпел второе поражения кряду.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 27 минут, за которые пять раз бросил по воротам, провел один силовой прием и заработал показатель полезности "-2". На счету Никиты Зайцева из "Мэйпл Ливз" – 21 минута игрового времени, ни одного броска, 3 силовых приема и показатель "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Филадельфия" – 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)