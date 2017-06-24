"Филадельфия" обменяла Шенна в "Сент-Луис" на Лехтеря и два драфт-пика

Нападающий Брэйден Шенн продолжит карьеру в "Сент-Луисе". Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, "Филадельфия" обменяла игрока на два драфт-пика и форварда "Блюз" Йори Лехтеря. 25-летний Шенн в минувшем сезоне провел 79 матчей регулярного чемпионата и набрал 55 (25+30) очков. В активе 29-летнего финна – 64 матча, 22 (7+15) очка в регулярке и 4 (1+3) очка в восьми играх плей-офф.
Brayden Schenn to STL for Lehtera, the 27th pick and a conditional first next year– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 24 июня 2017 г.
bezik
Слухи, что Жиру меняют. Так что перебора центров не будет
10:37
Werewolf
ростовский свин______пока рано судить о толковости. Начнется сезон, тогда и посмотрим. Пример Якупова перед глазами стоит. Да и первый номер драфта ЭТОГО года далеко не равен первому номеру драфта ПРОШЛОГО года. А так, конечно, время покажет. Дацюк в свое время тоже был некотируемым игроком на драфте.
10:02
ростовский свин
летчиков потянуло на финских центров оборонительного плана: зимой филпулла, сейчас лехтеря.Выводы напрашиваются следующие: у филадельфии перебор центров: жиру, филпулла, теперь еще патрик нолан - на которого будут ставить всерьез походу(мега дебют мэтьюза и лайне возлагает определенную ответственность на нынешних первых номеров) и поэтому перебор центральных нападающих.Как итог фили меняют добротного шенна на менее сильного , но всетаки не мешок с шайбами, лехтеря с меньшим контрактом - как раз что бы финн был центром 3-4 звена , плюс летчики ещеполучили 27 выбор- перпективного форварда моргана фроста... Сент луис наконецто приобрел более -менеее классного центра для тарасенко, думаю все довольны и летчики и музыканты.
08:25
Весёлый©
Назло фанбоям Питтсбурга, которому в этом сезоне лига, Летучий Мыш и судейский корпус подарили корыто, стану глорить за Филли.
06:56