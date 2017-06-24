"Филадельфия" обменяла Шенна в "Сент-Луис" на Лехтеря и два драфт-пика

Нападающий Брэйден Шенн продолжит карьеру в "Сент-Луисе". Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, "Филадельфия" обменяла игрока на два драфт-пика и форварда "Блюз" Йори Лехтеря. 25-летний Шенн в минувшем сезоне провел 79 матчей регулярного чемпионата и набрал 55 (25+30) очков. В активе 29-летнего финна – 64 матча, 22 (7+15) очка в регулярке и 4 (1+3) очка в восьми играх плей-офф.

Brayden Schenn to STL for Lehtera, the 27th pick and a conditional first next year – Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 24 июня 2017 г.