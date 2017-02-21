Евгений Губарев: "Нестеров может вернуться в КХЛ, если его не устроит контракт "Монреаля"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что защитник "Монреаля" Никита Нестеров может вернуться в КХЛ летом. 23-летний хоккеист по ходу сезона перешел из "Тампа-Бэй" в "Монреаль", в составе канадского клуба он записал на свой счет один гол в семи матчах регулярного чемпионата.

– Агент Никиты Нестерова перед обменом из "Тампы" в "Монреаль" заикался о возможном возвращении в Россию.

– Несколько недель назад мы общались, - цитирует сайт "Трактора" Губарева. - Ответ такой: если летом Никиту не устроит контракт, он поедет в КХЛ. Вопрос, в какую команду? Да, права на него принадлежат нам, но сможем ли мы потянуть его контракт? Посмотрим. Сложно тягаться с грандами, когда речь идет о ребятах вроде Войнова, Нестерова или Ничушкина.