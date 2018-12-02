"Эдмонтон" обыграл "Вегас"

"Эдмонтон" выиграл у "Вегаса" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Коннор Макдэвид и Райан Спунер. У "Вегаса" гол в активе Вильяма Карлссона.
"Эдмонтон" набрал 28 очков и идет десятым в Западной конференции. У "Вегаса" 29 очков и девятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Вегас" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Макдэвид - 14 (Драйзайтль, Клефбом), 6:11 - 1:0. Карлссон - 9, 32:17 - 1:1. Спунер - 2 (Хайра), 45:50 - 2:1
Вратари: Коскинен - Флери (58:11).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 34 (18+7+9) - 32 (14+6+12).
Наши: - - -.
2 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
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