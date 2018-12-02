"Эдмонтон" обыграл "Вегас"

"Эдмонтон" выиграл у "Вегаса" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид и Райан Спунер. У "Вегаса" гол в активе Вильяма Карлссона.

"Эдмонтон" набрал 28 очков и идет десятым в Западной конференции. У "Вегаса" 29 очков и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Вегас" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Макдэвид - 14 (Драйзайтль, Клефбом), 6:11 - 1:0. Карлссон - 9, 32:17 - 1:1. Спунер - 2 (Хайра), 45:50 - 2:1

Вратари: Коскинен - Флери (58:11).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (18+7+9) - 32 (14+6+12).

Наши: - - -.

2 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

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