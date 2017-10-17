07:33 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Влияние Василевского играет огромную роль"


Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что огромное влияние на игру команды оказывает российский вратарь Андрей Василевский. По мнению наставника,  российский вратарь выручал "Лайтнинг".

- Его влияние для нас играет огромную роль, - приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. - Мы не всегда хорошо смотрелись в течение шести сыгранных игр. Впрочем, Андрей всегда оставлял нас в игре, даже когда у команды не ладилось.

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Материалы других СМИ
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