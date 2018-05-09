Джон Купер: "С возрастом Овечкин становится только лучше"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер в преддверии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ против "Вашингтона" отметил, что капитан ближайшего соперника его команды Александр Овечкин всегда настроен на бросок. По словам специалиста, российского форварда "Кэпиталз" отличает менталитет бомбардира.

- В его игре мне очень нравится его менталитет бомбардира, он всегда настроен на бросок, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ. - В сегодняшнем хоккее много игроков, настроенных на передачу, некоторые вроде готовы бросать, но все равно они ищут партнера для передачи. Овечкин всегда бросает, бросает с любой позиции.

Его иногда называют мастером броска в касание с одной точки, но так он забивает только в большинстве. Посмотрите, как он забрасывает шайбы. С возрастом он становится только лучше.

Первый матч серии между "Тампой" и "Вашингтоном" состоится на льду команды из Флориды в ночь на 12 мая по московскому времени.

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