Джон Купер: "После нескольких поражений подряд возникает беспокойство"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер остался доволен победой над "Вашингтоном" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что одну из шайб в составе его команды забросил россиянин Никита Кучеров.

– Когда проигрываешь несколько матчей подряд, все время возникает беспокойство, особенно если игры хорошей нет, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – Мы только что преодолели отрезок, на котором играли неважно. Но бывали матчи, когда мы не получали заслуженного результата. Так что после этой игры осталось удовлетворение, потому что от такой победы можно оттолкнуться.