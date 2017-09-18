Джон Купер: "Не обещаю, что Стэмкос будет играть в тройке с Кучеровым и Наместниковым"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер отметил, что не может обещать, что сохранит тройку Никита Кучеров – Стивен Стэмкос – Владислав Наместников. Он также добавил, что Стэмкос находится в отличной форме после травмы и с нетерпением ждет начала сезона.

– Не обещаю, что они будут играть вместе, но Стэмкос пропустил девять месяцев. Он хорошо играл с Кучеровым и Наместниковым, когда получил травму, – приводит NHL.com/ru слова Купера. – И я хочу, чтобы ему сейчас было комфортно на льду. Поэтому он играет со знакомыми ему партнерами. Посмотрим, что покажут предсезонные матчи.

Мне понравился Стэмкос. Он в отличной форме, с нетерпением ждет начала сезона. Это обычное состояние любого игрока в первые несколько дней сборов. Он очень много работал, чтобы вернуться в состав, чтобы снова набрать форму. У него есть цель, и это приятно видеть.