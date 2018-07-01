Джеймс ван Римсдайк вернется в "Филадельфию" и подпишет пятилетний контракт

Нападающий Джеймс ван Римсдайк с большой долей вероятности вернется в "Филадельфию", сообщает в своем Твиттере инсайдер TSN Фрэнк Серавалли. 29-летний хоккеист подпишет с "Флайерз" контракт на пять лет с зарплатой в 7 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что "Летчики" выбрали его на драфте-2007 под общим вторым номером и обменяли его в 2012 году в "Торонто" на Люка Шенна.

В прошлом сезоне ван Римсдайк набрал 54 (36+18) очка в 81 матче "регулярки" в составе "Мэйпл Ливз", установив личный рекорд по количеству заброшенных шайб. Всего в лиге на его счету 609 матчей и 393 (201+192) очка.