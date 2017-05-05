Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за распространение наркотиков

Бывший игрок НХЛ Кевин Стивенс приговорен к условному сроку на один год и штрафу в 10 тысяч долларов за пособничество в распространении наркотиков, сообщает Boston Globe. Также его обязали прочитать лекции о запрещенных веществ.

52-летний Стивенс участвовал в сговоре по продаже оксикодона с августа 2015 по март 2016 года. При задержании у него обнаружили 175 таблеток препарата. На суде Стивенс признал себя виновным.

Отметим, форвард выступал в составе "Лос-Анджелеса", "Филадельфии", "Рейнджерс", "Бостона" и "Питтсбурга". За свою карьеру, которую завершил в 2002 году, отыграл 874 матча, в которых набрал 726 (329+397) очков. Вместе с "Пингвинз" завоевал два Кубка Стэнли.