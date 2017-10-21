Два очка Симмондса принесли "Филадельфии" победу над "Эдмонтоном"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Эдмонтоном" – 2:1.
В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились нападающие Клод Жиру и Уэйн Симмондс, набравший два (1+1) очка. Единственный гол "Ойлерз" забил форвард Патрик Марун.
Российские хоккеисты в этой встрече не набрали результативных баллов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" – "Эдмонтон" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Жиру – 5 (бол., Симмондс, Гостисбеер), 3:36 – 1:0. Марун – 2, 35:37 – 1:1. Симмондс – 6 (Филппула, Лехтеря), 57:45 – 2:1.
Вратари: Эллиотт – Тэлбот (59:11).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 24 (9+8+7) – 24 (7+11+6).
Наши: Проворов (25:54/0/0) – Слепышев (8:30/0/0).
21 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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bezik
Посмотрел целиком матч, первое, что могу сказать, игра ужасно скучная. Похоже, большинство клубов будут играть с Эдмонтоном ужасно вязко и медленно. Макдэвид ни капли не понравился, на 2 точные передачи 3 неточные. И броски почти все мимо ворот. По этой игре Эдмонтон кое-как создавал только 1 звеном да в ПП,немного Стром старается.
23:24