Два очка Симмондса принесли "Филадельфии" победу над "Эдмонтоном"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Эдмонтоном" – 2:1.

В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились нападающие Клод Жиру и Уэйн Симмондс, набравший два (1+1) очка. Единственный гол "Ойлерз" забил форвард Патрик Марун.

Российские хоккеисты в этой встрече не набрали результативных баллов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Эдмонтон" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Жиру – 5 (бол., Симмондс, Гостисбеер), 3:36 – 1:0. Марун – 2, 35:37 – 1:1. Симмондс – 6 (Филппула, Лехтеря), 57:45 – 2:1.

Вратари: Эллиотт – Тэлбот (59:11).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 24 (9+8+7) – 24 (7+11+6).

Наши: Проворов (25:54/0/0) – Слепышев (8:30/0/0).

21 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Турнирная таблица – здесь